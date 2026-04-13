SEVENTEEN・ミンギュが登壇！抽選でファン550名招待の「イサックトースト」オフラインイベント開催

SEVENTEENのミンギュがトークショーを開催する。

韓国で約900店舗を展開する人気トースト専門店「isaac toast（イサックトースト）」は、看板メニューの味を再現した「イサックトースト ソース」と、ジャム3種類（アップル、ピーチ、キウイ）を日本で発売する。

【写真】「新たな聖地誕生」ミンギュ、日本観光オフショット

これを記念し、ブランドモデルであるSEVENTEENのミンギュをゲストに迎えた一夜限りのオフラインイベントを、5月21日（木）に開催することが決定した。

イサックトースト ブランドモデル SEVENTEENミンギュ

日程：2026年5月21日（木）17時40分〜（予定）

会場：東京都内某所

当選人数：550名

開催時間：約2時間

※会場などの詳細は当選者のみに案内する。

※開催時間や内容は予告なく変更となる場合がある。

イベント内容

開催時間：約2時間（予定）

・メディアインタビュー／ブランド紹介

・メディアフォトセッション

・質問コーナー（来場者の質問に答えるトークショー）

・当日抽選で10名に商品をプレゼント（※スタッフより手渡し）

イベント参加方法（ブランドファンイベント招待抽選）

morecos+にて期間内に対象商品を予約したローソンWEB会員の中から、抽選で当選者を招待する。

対象商品購入期間：4月6日（月）18時〜4月26日（日）23時59分まで

詳細な応募方法、対象商品、注意事項などは、morecos+の特設ページで確認してほしい。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。