フィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１３日、東京・立川市の「ＭＡＯ ＲＩＮＫ ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ ＴＡＣＨＩＨＩ」で行われた木下グループの入社式にサプライズ登場。五輪金メダルを獲得した伝説のフリー「グラディエーター」の終盤部分を披露し、３３３人の新入社員を祝福した。

演技後、氷上で着席する新入社員にあいさつした「りくりゅう」。三浦は「この度は入社、誠におめでとうございます」と語り出すと「一つ一つ経験がこれから自分を作っていくと強く信じて、何事も楽しみながらチャレンジしていってほしいです」などとエール。途中、用意したメモを見ながらの挨拶となったが、木原が「２人でコメントを練習して、呪文のように唱えていて。璃来ちゃんは、途中で飛んじゃったらしくて」と明かした。

「本当は、見ないように、完璧に覚えて挑んだけど、やはり慣れないコメントだったので、頭が真っ白になってしまって見てしまいました」と笑顔の三浦。“ノーミス”の挨拶を披露した木原は「僕自身、入社式を経験したことがなかったけど、今日皆さんの新しいスタートに携わらせていただいて、本当にうれしかった」と振り返った。