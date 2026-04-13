中日は１３日、バンテリンドームで全体練習を行った。帯状疱疹（ほうしん）で登録を抹消されていた石伊雄太捕手と、ファームで調整中だった鵜飼航丞外野手が１軍合流を果たした。オルランド・カリステ内野手が登録抹消となる。

石伊は開幕から３試合で先発マスクをかぶり、バットでも１２打数５安打の打率４割１分７厘と好調だった。４月１日に出場選手登録を抹消され、１１日のファーム・リーグ、楽天２軍戦（森林どりスタジアム泉）で実戦復帰していた。

オープン戦で３本塁打を放ちながら、開幕２軍スタートとなっていた鵜飼も合流。２軍ではここまで９試合で打率２割７分６厘、１本塁打、６打点と状態を上げており、この日の打撃練習でも快音を響かせた。

チームは１１日の阪神戦（バンテリンドーム）で両リーグ最速１０敗を喫し、最下位に低迷。借金は今季ワーストの８まで膨らんだ。苦しいチーム状況を受け止め、井上一樹監督は「（鵜飼は）キャンプからずっと頑張ってきたのも見ている。チームが苦しい時こそ何かのきっかけになってくれるかな、という意味を込めて（１軍に）呼んだ」と、起爆剤として期待を寄せた。

また、１５日の広島戦（バンテリンドーム）での先発が見込まれているカイル・マラー投手も合流した。