何気なく交わされた一言が、思いの外長く心に残ることがあります。言った側は覚えていなくても、受け取った側にとっては人生の節目と結びつき、特別な記憶になることもあります。時間が経ったあと、その記憶と再び向き合う瞬間は、思いがけない感情を呼び起こします。



【漫画】店長の温かい言葉が、ずっと心に残っていたが…

カウンター越しの、温かな約束

東京都在住Oさん（40代）は、結婚したばかりの頃、商店街の裏手にあるカウンター数席の洋食店で記念日ディナーをいただきました。年配のマスターが注文を取りながら「今日はお祝いですか」と声をかけてくださり、Oさん夫婦は結婚して越してきたばかりだと伝えました。



会計を終え、店を出るときです。マスターは笑いながらこう言いました。



「また来てくださいね。家族が増えたらお祝いしましょう。サービスするから忘れないでよ」



引っ越したばかりで、まだ右も左もわからない新しい町に歓迎されたようで、その言葉の温かさが不思議と心に残りました。帰り道、Oさん夫婦は何度もその一言を話題にしました。それからも折に触れて「あのお店、覚えている？」と語り合う、夫婦の小さな共通財産のような思い出になりました。



10年後、看板はまだそこにあった

年月が流れ、子どもが生まれ、別の町に引っ越しも経験しました。子どもが少し大きくなった頃、偶然その商店街の近くを通りかかりました。懐かしい看板が、変わらず掲げられていました。



Oさんは胸が高鳴りました。あの日の言葉を思い出しながら、思い切って入店しました。



しかし、店内にいたのは若いスタッフでした。当時のマスターについて尋ねると、「料理長は数年前に退かれました」とのことでした。事情を説明し、あのときのエピソードを伝えると、返ってきたのは「そういったお話は聞いておりません」という淡々とした一言でした。



もちろん、何かを求めていたわけではありません。約束の証拠があるわけでもありません。ただ、「覚えていません」と切り分けられた瞬間、胸の奥で大切にしていた物語が、音もなくほどけていくように感じました。



約束は、誰のものだったのか

店を出たあと、Oさん夫婦は少し無口になりました。あの日の言葉は、マスターにとっては日常の一場面だったのでしょう。しかしOさん夫婦にとっては、結婚という新しい人生の始まりに添えられた、祝福の印のようなものでした。



約束は、交わした双方が同じ重さで抱えているとは限りません。言った側は忘れても、受け取った側は何年も温め続けることがあります。



若いスタッフの人から「そんな話は聞いてない」と言われたとき、笑って「そうですよね。昔の話ですからね」と受け流すのが大人だったのでしょうか。胸に残る寂しさのせいか、Oさんの表情はどこかこわばっていたといいます。



子どもっぽさではなく、記憶の誠実さ

あのマスターはもういません。店も、Oさんたちも、時間の中で少しずつ変わりました。ただ一つ変わらなかったのは、あの言葉を覚えていたOさんたちの気持ちです。



何気ない一言が誰かの人生に残ることがある。そう思うと、自分が誰かに向ける言葉の重みも、少し変わって見えてきます。



サービスはありませんでした。それでも、あの夜の温かさまで失われたわけではないと、そう自分に言い聞かせているといいます。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）