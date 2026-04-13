300万円以下「廉価モデル廃止」を嘆く声も

トヨタは2026年4月10日、人気3列シートミニバン「ノア」の一部改良を実施しました。5月6日より発売されます。

2022年の現行型デビュー以来、初の大きな改良となったことから、SNSなどには早くも多くの声が集まっていました。

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ノアは、それまでの後輪駆動車をベースとした「タウンエースノア」「ライトエースノア」の後継として、新たにFFプラットフォームを用いた新世代のミドルクラスミニバンとして、兄弟車の「ヴォクシー」とともに2001年に誕生しました。

現行型は2022年1月に登場した4代目です。

最新のTNGA GA-Cプラットフォームを採用し、走行性能や安全面において大きく進化を遂げました。

従来よりも主に車幅を拡幅し、ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mmとし、全車が3ナンバー車となりました。

デビュー当初は標準ボディに加え、アグレッシブさを増した押し出しの強い「エアロボディ」の2つのスタイルを設定しています。

予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を最新仕様としたほか、高度運転支援技術「トヨタチームメイト」を搭載するなど、先進運転支援機能も充実させました。

2022年の時点でのパワーユニットは、2リッターの新開発「ダイナミックフォース」ガソリンエンジン車と、1.8リッター＋モーターのハイブリッド車の2タイプを設定し、それぞれ2WD（FF）と4WD（ハイブリッドはE-Four）を用意していました。

しかし今回実施された一部改良ではガソリン車を廃止し、ハイブリッド車のみとしています（福祉車両「ウェルキャブ」を除く）。

また標準ボディのラインナップも廃止され、全車がエアロボディに統一されました。

そのため、それまで最廉価仕様だった標準ボディの「X」グレードに変わるベーシック仕様として、「S-X」グレードが新設定されています。

デザイン面では、フロント周りの変更が実施されました。

ヘッドライト周りの形状が新デザインとなり、フロントグリルのメッキ部位もメッキモール＋ボディカラー共色に変更され、ボディとの一体感を高めています。

ボディカラーは、「プラチナホワイトパールマイカ」「メタルストリームメタリック」に加え、新色「ニュートラルブラック」「アーバンロック」の全4色となりました。

装備面でも、シフトノブ、ウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更した（S-X除く）ほか、上位グレード「S-Z」ではメーターフードの表皮巻き・ステッチ加工、インストルメントパネルのステッチ加工を追加し、シート表皮の意匠変更やドアトリムにステッチ加工追加するなど、装備の拡充と車内快適性向上を図っています。

加えてメーターの液晶部分を大型化し、視認性もアップしました。

また、前後方ドライブレコーダーの設定や、ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアの設定を拡大したほか、E-Four車のドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」を追加設定されました。

走行面では、ショックアブソーバーの減衰力を最適化することで乗り心地を向上させました。さらに、ノイズの侵入経路に防音材等を最適配置し、車内の静粛性も向上しています。

新たなノアの車両価格（消費税込み）は、S-X（2WD・7／8人乗り）326万15000円から、最上級グレードのS-Z（E-Four 7人乗り）430万9800円までです。

なおウェルキャブについては、遅れて5月中旬頃目途の発売を予定します。

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大規模な改良を実施した新たなノアに対し、SNSなどには早くもさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは、ガソリン車の廃止に対し、「これも時代なのか」「ハイブリッドのみになったとは」と驚く声でした。

しかし「さすがにいま新車で（純ガソリン車を）買うのは抵抗がある」「もうハイブリッドが当たり前だから英断だと思う」と、共感を寄せる意見もあります。

また、これまで300万円を切る283万300円の廉価モデルだったXグレードの廃止についても、「もはや最安でも330万円近いのか」「ノアが200万円台で買えないだと!?」「いよいよ手が届かなくなった」などと嘆くコメントもみられました。

フロントデザインの変更については、「以前よりスッキリした」との声のいっぽう、「メッキの迫力がなくなったのは残念」との声もあり、いまのところファンの間でも意見は真っ二つに分かれているようです。

他方で、長期化する納期問題に触れている人も多く、「今回の改良で改善するのだろうか」「またすぐに予約殺到しそうな予感」と心配する意見もありました。

一部では、今回から国内製に加えトヨタの台湾工場でも生産が始まることで、大幅に増産体制となるとの報道もあることから、今後の展開にも注目したいところです。

［編集部注記：一部に文字の誤りがあったため、2026年4月13日14時30分本文を修正しました］