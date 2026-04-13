クリスピー・クリーム・ドーナツ日本上陸20周年！「オリジナル・グレーズド ダズン」が毎月20日限定で“20年前の価格”に
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、日本上陸20周年を記念し、「オリジナル・グレーズド ダズン」を毎月20日限定で20年前と同じ1500円（税込1620円／イートイン1650円）で販売する「オリグレ ダズン1500円DAY」を4月から11月までクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で開催する。
【写真】ワクワクが止まらない！ハテナブロック ボックスから登場するドーナツ一覧
「オリジナル・グレーズド」は世界中のクリスピー・クリーム・ドーナツで愛され続けている看板商品で、ブランドの“原点”とも言える存在。創業以来変わらない秘伝のレシピでつくっている。
日本上陸20周年のアニバーサリー企画のひとつとして、3月9日限定で実施した「オリグレ 150円」は開店直後から多くの人が来店し、当日午後3時前には全店舗で完売するほどの非常に大きな反響となった。
その一方で「購入できなかった」という声も数多くあることから、より多くの人に「オリジナル・グレーズド」をおトクに楽しんでもらえるよう、12個入りの「オリジナル・グレーズド ダズン」を20年前の価格1500円（通常価格1600円）で販売する「オリグレ ダズン1,500円DAY」を実施。同企画はなくなり次第終了となる。
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「オリジナル・グレーズド」は世界中のクリスピー・クリーム・ドーナツで愛され続けている看板商品で、ブランドの“原点”とも言える存在。創業以来変わらない秘伝のレシピでつくっている。
その一方で「購入できなかった」という声も数多くあることから、より多くの人に「オリジナル・グレーズド」をおトクに楽しんでもらえるよう、12個入りの「オリジナル・グレーズド ダズン」を20年前の価格1500円（通常価格1600円）で販売する「オリグレ ダズン1,500円DAY」を実施。同企画はなくなり次第終了となる。