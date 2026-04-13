元フジテレビのフリーアナウンサー木佐彩子（54）が13日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）にゲスト出演。ネットニュースの真偽について語った。

元ニッポン放送で同期のパーソナリティー垣花正からネットニュースの真偽を問われる場面があり「これは本当かな？ と思ってるのがあって。新婚時代に健康を気遣って夫の石井一久さんに焼き肉禁止令を出して…」と聞かれると、木佐は質問の途中で「あ、それホント」と回答。垣花が「で、寝ている間に石井一久さんに耳たぶを思い切りかまれたと」と続けた。

夫の元プロ野球選手で楽天GMの石井一久氏に関する逸話で、木佐は「そう。うちの夫、牛タンが大好きなんです、焼き肉の。やっぱり野球選手ってずっと焼き肉ばかり食べちゃうので、禁止令だしたら守ったんだよね。そしたら禁断症状が出ちゃったの、夜中に」と苦笑い。「夜中、私の耳をガジッ！ ってかんだの。ホントなんです。すごくないですか？ でもけなげに守ってたんだね」と夫に驚きつつ感心した。

また「でも耳かじるって絶妙ですよね。似たテクスチャーっていうか、かみ応えが似てますよね。それは本当です」と話していた。