ＺＯＺＯに“美爆音”再び！　習志野高吹奏楽部が６・１９ロッテー楽天戦で応援参加「２００％の力で演奏」…地域振興活動の一環

ロッテは６月１９日の楽天戦（ＺＯＺＯ）に、地域振興活動「ＡＬＬ ＦＯＲ ＣＨＩＢＡ」の一環として、習志野高吹奏楽部の来場が決定したと１３日、発表した。

「ＡＬＬ―」は、千葉県内でのファーム公式戦の開催や学校訪問、ベースボールチャレンジ（野球体験教室）など、球団が取り組む地域振興活動。習志野高吹奏楽部との取り組みは２０１８年に開始し、今回で８回目の実施となる。

当日は、試合前にグラウンドで演奏を行うほか、ホーム外野応援指定席に設置する特別パフォーマンスエリアで、マリーンズ応援団とともに応援に参加する。球団には同校ＯＢとして、福浦和也２軍監督、池田来翔内野手が在籍している。

吹奏楽部顧問の竹澤優次さん、吹奏楽部部長の山田幹悟さんのコメントは以下の通り。

◆竹澤優次さん「千葉ロッテマリーンズの応援は我々にとっても大変貴重な経験です。約３万人近いお客様に囲まれパフォーマンスや演奏させて頂く高揚感や感動は、我々にとって他では味わえない特別な一日となっています。今回の出演で８回目となり、今年はどのように盛り上げようか、球団の方とも様々な提案や話し合いを重ねてきました。応援団の皆様、そしてマリーンズファンの皆様と今まで以上に一体となれる応援を目指し、さらにバージョンアップしたパフォーマンスで選手の皆さんを後押しできるよう、精一杯務めさせて頂きます！」

◆山田幹悟さん「今年も千葉ロッテマリーンズの応援に招待して頂き、誠にありがとうございます。習志野高校吹奏楽部は『悔いのない一日を！』をモットーに部員全員が明るくパワフルに活動しています。特にスポーツ応援では、会場いっぱいに響く、通称『美爆音』を武器に、選手や応援する皆様を盛り上げられるように２００％の力で演奏しています。今回、ふたたびＺＯＺＯマリンスタジアムでの応援をさせて頂けると知り、部員一同、演奏当日をとても楽しみにしています！ 私たちのパワーで千葉ロッテマリーンズの勝利を後押しできるよう、最後まで全力で悔いのない応援をさせていただきます！」