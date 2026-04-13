【オーケー最新チラシ】「イチゴスペシャル」が106円！今週のお買い得品を厳選して紹介《4月19日まで》
食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。
2026年4月13日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。
お弁当にうれしいミニハンバーグは155円
一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品もあります。以下は一例です。
●ニチレイ ミニハンバーグ 6個（120g）
商談時使用価格410円から6.2割引の155円に。
●ヤマザキ イチゴスペシャル
商談時使用価格185円から4.2割引の106円に。
●グリコ DONBURI亭 中華丼（レトルト）160g×3食
メーカー希望小売価格711円から3.6割引の453円に。
※親子丼（180g×3食）、牛丼（120g×3食）も同値段です。
●フジッコ ふじっ子煮ごま昆布 74g
メーカー希望小売価格311円から3.9割引の189円に。
※しそ昆布、こもち昆布（63g）も同値段です。
総菜が増量中
続いて、いつもより増量中の総菜を紹介します。
●具沢山！海鮮チヂミ
6枚＋1枚増量...292円
●かにと豆腐のふんわり天 白だし仕立てのかに風味あん
5個＋1個増量...314円
●ビビンバ丼 温泉玉子入り
4種の野菜ナムルと鶏そぼろを15％増量...376円
●蒸し鶏と中華くらげの和え物
10％増量...272円
忙しい日のごはんに助かりますね。
食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）