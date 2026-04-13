ヴィッツ<4440.T>が後場急落し一時ストップ安の１１６０円に売られる場面があった。正午ごろに発表した２月中間期連結決算は売上高２６億１８００万円（前年同期比１２．０％増）、営業利益３億４０００万円（同１１．１％増）、純利益２億４９００万円（同１０．９％増）と増収増益となったものの、１２～２月期では営業利益は同４３．５％減となっており、直近四半期の業績悪化を嫌気した売りが出ているようだ。



ソフトウェア事業で、主力の組み込みソフトウェアの技術分野で自動車及び産業機器向けの売り上げが堅調に推移したことに加え、シミュレータ・仮想空間技術、セキュリティー及びセーフティーの技術分野で自動車向けの売り上げが好調に推移したが、センシング事業で上期に納品が見込まれていたＸ線透過装置における大型案件の一部が、第３四半期以降の納品に変更となったことなどが影響した。



２６年８月期通期業績予想は、売上高５６億円（前期比１５．３％増）、営業利益５億８０００万円（同２．４％増）、純利益４億３５００万円（同２．５％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS