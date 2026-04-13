上白石萌音が、歌手デビュー10周年の集大成となるオリジナルアルバム『bouquet』を2026年秋にリリースする。

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本情報は、4月11日に東京ガーデンシアターにて行われたワンマンライブ『Mone Kamishiraishi “yattokosa”26《texte》』にて発表されたもの。上白石は「10年でこんなにも沢山出会いがあって、沢山の方が力を貸してくださって、本当に夢のようなことが起きています。今日も会場には、お世話になった方々、これからお世話になる方々から沢山のお花をいただいていて、けどお花を差し上げたいのはこちらの方だという気持ちです。楽曲提供していただくことは、一輪ずつ花を、命を託していただいているようなことに思っていて、それをキュッと束ねて皆さんの元に感謝を込めてお返しするという意味で、アルバムに『bouquet』という名前をつけました」と語った。

また、地元 鹿児島での凱旋ライブと、初めて自身が主催する野外フェスを横浜赤レンガ倉庫にて開催することも発表。鹿児島公演の初日はスペシャルゲストとのツーマンライブ、2日目はワンマンライブとなり、横浜では2日間で約10組のゲストを迎える。詳細は今後発表される。

なお、東京ガーデンシアター公演の模様は、WOWOWオンデマンドで4月17日23時59分までアーカイブ配信される。さらに6月にアンコール放送／配信を予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）