乃木坂46中西アルノ、“歌うこと”のルーツや自身のターニングポイントを明かす

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乃木坂46の中西アルノが、4月15日に発売される月刊アイドル誌『EX大衆』5・6月合併号の表紙＆巻頭に登場する。

■乃木坂46愛宕心響も登場

今回のテーマは「振れ幅」。ステージ上で会場の空気を変えるほどの歌唱、パフォーマンスを見せる一方、ふだんは「ぽんこつ」ともいわれる中西。その両方の個性が際立つカットが収録されている。

部屋の中でリラックスした愛らしく柔らかな笑顔や、人込みや雑踏の中でも際立つ凛とした存在感、さらには自然光溢れる白い空間の中の神秘的なシーンなどを、あえてランダムに並べることでそのギャップや振れ幅にハッと息を呑むような構成となった。

ロングインタビューでは、「歌うこと」のルーツや自身のターニングポイントなどパーソナルなことから、好きなMVである「気づいたら片想い」や「Actually…」、撮ってもらいたい監督などのMVトーク、さらには『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』とキャプテン梅澤美波の卒業コンサートへの想いなど、たっぷり語っている。

また、中面グラビアでは、6期生の愛宕心響が登場。愛くるしい表情の数々が収められている。

メイン写真：PHOTO BY 加藤アラタ・双葉社

■書籍情報

2026.04.15 ON SALE

『EX大衆』5・6月合併号

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.05.13 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」“梅澤美波”特別仕様盤

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』

※完全生産限定盤

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1』

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2』

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/