ツツミ <7937> [東証Ｓ] が4月13日後場(14:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の90円→115円(前の期は80円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置づけ、今後とも収益力の向上、財務体質の強化を図り、安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。 上記の方針を踏まえ、最近の業績動向、財政状態及び資本効率等を総合的に勘案した結果、2026年3月期の期末配当は１株当たり70円の配当を実施することといたします。 これにより、当期の年間配当予想は、前期実績より35円増配の115円に修正いたします。 今後も、株主の皆様に継続的なご支援をいただけるよう業績及び企業価値の向上を図り、株主還元に努めてまいります。