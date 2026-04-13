◇MLB ホワイトソックス 6-5 ロイヤルズ(日本時間13日、カウフマン・スタジアム)

ホワイトソックス・村上宗隆選手が「3番・ファースト」で先発出場し、3打数無安打2四球。4試合連続無安打も1得点を記録し、勝利に貢献しました。

9日オリオールズ戦の第2打席以降ヒットが出ていない村上選手。この日の第1打席はライトへ389フィート(約118.6メートル)の大きな当たりを放つも、ライトフライに倒れます。4回の先頭で迎えた第2打席はファーストゴロで凡退。

1点を追う6回、1アウトランナーなしの第3打席は四球で出塁します。すると打線が満塁のチャンスを作り、最後は押し出し四球で同点に。3塁まで進んでいた村上選手がホームインし、村上選手に3試合ぶりの得点が付きました。

第4打席は同点の7回、1アウト2、3塁と一打勝ち越しのチャンス。しかし申告敬遠で勝負を避けられ、この試合2つ目の四球となります。チームはその後、相手の暴投で1点勝ち越しに成功しました。

第5打席はフルカウントから見逃し三振に倒れた村上選手。この試合もヒットが出ずに打率は.157まで下がりましたが、同点のホームを踏むなどチームに貢献しました。勝利したホワイトソックスは、ロイヤルズと敵地での4連戦を2勝2敗で終えています。