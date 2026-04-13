俳優の山崎賢人と藤木直人が13日、都内でファイントゥデイ「uno（ウーノ）」ヘアケア新CM発表会に出席した。9日に2028年のNHK大河ドラマ「ジョン万」で主演することが発表された山崎を藤木が祝った。

2人は、2018年放送のフジテレビドラマ「グッド・ドクター」、2021年公開の映画「夏への扉―キミのいる未来へ―」で共演。山崎が「プライベートでもお世話になっております」と藤木に向かって頭を下げると、藤木はさわやかな笑顔を見せた。

藤木は山崎から感じる自信や余裕を聞かれると「自信しかないでしょ」と断言。「ドラマでご一緒したのが23歳くらい。その後いろんな大作の主演を演じてきましたし、つい先日発表になりましたけど、大河ドラマの主演おめでとうございます」と祝福。山崎は「ありがとうございます」とほほ笑んだ。

藤木は20代の頃から知る山崎の大役に「親戚のおじさん（状態）ですよ。ついにそこまで来たかと。凄くうれしかったです」と感慨に浸った。山崎は「8年前から見てもらっているのはなかなかないことなので、そう言ってもらえてうれしいです」と話した。

新CMは20日から全国で放映。