Image: Aadam Jacobs / The Internet Archive

まさかニルヴァーナの観客ガラガラのライブ音源を聴けるなんて。震える…。

音楽産業や映画産業は、何十年もの間ずっと、コンテンツを記録・配信できる新しいテクノロジーが登場するたびに、激しい敵意の集中砲火を浴びせてきました。

音楽の｢違法｣コピー撲滅キャンペーン

2000年代に全米レコード協会（RIAA）が、ファイル共有者を相手に繰り広げた訴訟キャンペーンは記憶に新しいところです。それ以前には、ビデオカセットやビデオゲームの違法コピーをめぐるキャンペーンもありました。映像に時代を感じる…。

1980年代前半から半ばにかけて、音楽産業にとっての悩みの種は普及を続けるオーディオカセットでした。それに対して、業界は1981年に｢ダビングが音楽を殺しているキャンペーン｣を行ないました。数年にわたってファンを訴えたり威圧したりして、とにかくお気に入りの音楽をカセットに録音させまいと躍起になっていました。

勇敢なレジスタンス現る

ところが、ある勇敢なシカゴの男性が、そうした主張をまったく意に介することなく、平然と無視していたことがわかりました。彼は、何十年にもわたるアーカイブの礎を築き上げ、全米レコード協会などがなし得た以上の貢献を果たし、未来の世代に音楽を残すことになったのです。

その男性、アダム・ジェイコブス氏が初めてディクタフォン（口述用録音再生機）をライブに持ち込んだのは、1984年5月。Arts Barという会場で、イギリスの即興演奏グループAMMを見るために足を運びました。これが、その後数十年にわたって彼が録音することになる数百回のライブの最初の1本になりました。

彼の膨大なライブ音源は、現在デジタル化されてインターネットアーカイブに順次アップロードされています。2026年4月現在、2,443件の音源が公開済みで、今後さらに増える予定とのこと。

AP通信によると、ジェイコブス氏の完全なコレクションには1万本以上の音源が含まれているといいます。何十年もライブに通い続けた記憶と記録の集大成と言えます。

最も初期の音源でさえ、音質はビックリするほどよかったりします。口述録音機で録音したとは思えないくらいです。1985年初頭には、どうやらソニーのテープレコーダーを購入していたようで、フルサイズのテープデッキも愛用していたのだとか。彼は、サウンドエンジニアが運よく接続を許可してくれるかもというわずかな期待を胸に、バックパックにそれを入れてライブ会場に持ち込んでいたそうです。

歴史に残るニルヴァーナのシカゴライブ

歴史的に見て最も重要な音源と言えそうなのは、シカゴにあるパンククラブ｢Dreamerz｣で行なわれた、伝説のバンド、ニルヴァーナのシカゴデビューライブでしょう。このライブには、｢15人〜20人、あるいはそれ以下｣の｢ほとんど無言で熱意に欠ける観客｣しかいなかったそうです。

その後、数万人が｢自分も行った｣と主張する伝説的なライブになったとのこと。盛り過ぎ。インターネットアーカイブでライブ音源を聴くと、曲間に聞こえてくる観客の拍手や声は15〜20人というのが妥当だと思います。場末のバーで名前を知られていないバンドの演奏を聴いているあの感じ。ニルヴァーナのファンにはたまらない音源です。

クリエイターの一覧を全ページたどって、自分が好きなバンドやアーティスト、名前が気になったバンドに絞っていろいろ聴いてみていますが、ハッキリ言ってキリがありません。これは沼です。みなさんも、お気に入りのバンドやアーティストを探してみてください。お宝を見つけられるかもしれません。

アーカイブには、ジェイコブス氏が地元ラジオから録音したインタビューやスタジオ・パフォーマンスもちらほら含まれているそうです。当時なら業界団体が激怒したであろう行為です。

でも、結局のところ、テープレコーダーを抱えてライブに通ったジェイコブス氏は、音楽を殺してなどいなかったってことですよね。もし彼がいなければ、ライブ会場にいた人たちの記憶や、行きたかったと願う人たちのストーリーのなかにしか残らなかったであろう貴重なライブ音源を守っていたんです。

小中学生時代、なんの娯楽もない人口数千人の山あいの町に住んでいた訳者は、唯一ノイズが入らないFMラジオ局の番組を聴いていたときに、好きな曲の紹介をパーソナリティが始めると、ラジカセの前で息をのんで録音を始める瞬間を待ったものです。買ったレコードも全部ダビングして聴いてたな…。

ジェイコブス氏は、多くの大人がアーカイブしている子ども時代の記憶も呼び戻してくれるんじゃないでしょうか。