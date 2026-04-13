日清製粉ウェルナの恒例投稿

【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続となる5号ソロを放った。大谷が本塁打を打つたびに“祝福”している日本企業は、月曜の朝から対応に追われた。

大谷は日本時間の午前5時36分、初回先頭で迎えた第1打席で好投手デグロムが投じた初球、内角97.9マイル（約157.6キロ）のフォーシームを完璧に捉えた。打球は飛距離374フィート（約114メートル）の2試合連続となる右越え先頭打者アーチとなった。

大谷翔平投手と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは、昨季から本塁打数に応じたパンケーキのタワー画像を公式X（旧ツイッター）に投稿することで話題に。「SHO-TOWER」と名付けられており、その奇想天外なトッピングが注目されている。

この日は「2試合連続。月曜日の朝から嬉しいですね」と同8時22分に投稿。5枚積み上がったパンケーキには美味しそうな生クリームとイチゴが添えられており、チョコレートシロップがかけられていた。

実は5号の投稿の1分前には前日11日（同12日）の4号を祝福するXを公開していた。“春仕様”で桜もちをトッピングしていた。大谷が4号本塁打を放ったのが日本の日曜日だったため、週が明けたこの日、立て続けの投稿となったようだ。（Full-Count編集部）