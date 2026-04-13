NHK「おかあさんといっしょ」第17代うたのおねえさんを務めた歌手・茂森あゆみが12日、自身のインスタグラムを更新。家族で息子の大会の応援に出かけたことを報告した。



【写真】スポーティーでオシャレ プールをバックに半袖で愛あふれる応援

茂森は「家族で次男の大会の応援へ」と競泳の絵文字をつけて書き出すと、「高校1年生から毎年出場しているこの大会も、今年で最後と思うと、感慨深く、胸がいっぱいになります。 4月は毎週日曜日が大会、そして夏までシーズンが続きます。 これまで積み重ねてきた努力が、しっかり発揮できますように。」と母親としての思いを記した。



観客席は思ったより温度が高く、アップした写真も半袖。落ち着いた色合いのスポーティーなスタイルながら、胸元の品のあるアクセサリーがアクセントになっている。選手たちが力泳する姿を見つめて、「子どもたちの一生懸命な姿に、たくさんのパワーと青春のお裾分けをもらっています」と続けた。



1999年には「だんご3兄弟」が空前の大ヒットを記録し、NHK紅白歌合戦にも出場した茂森。2002年に結婚し、今では長男、次男、長女と3人の子を持つママに。「中高時代に夢中になれることに出会い、 ここまで本気で打ち込める“好き”があることは、本当に幸せなこと。 そんな姿をそばで見守れることにも、改めて感謝です」と大切な時間をかみしめた。



茂森のコーデに、ファンからは「Tシャツと素顔 本当に素敵でかわいいですね」「ジムのトレーナーみた～い」といった声も。「感慨深いですねー」「没頭できるものなどがあるのは素敵」「素敵なお母さんですね」「青春のおかあさんといっしょ」「青春の1ページを応援できることはとても幸せなこと」といったコメントも寄せられていた。



茂森は1971年生まれの54歳、熊本県出身。武蔵野音大音楽高校声楽科に在学中に、NHK「おかあさんといっしょ」17代目のうたのおねえさんに。93年から99年まで6年間務めた。



（よろず～ニュース編集部）