あの有名お菓子の味が入れ替わった「亀田の柿の種 ハッピーターン味」と「ハッピーターン 亀田の柿の種味」を食べてみた

あの有名お菓子の味が入れ替わった「亀田の柿の種 ハッピーターン味」と「ハッピーターン 亀田の柿の種味」を食べてみた