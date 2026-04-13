成宮寛貴、約10年ぶり地上波で演技！『金曜ミステリークラブ』再現ドラマ出演決定
成宮寛貴が、4月17日スタートの考察バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』（日本テレビ系／毎週金曜19時）初回2時間スペシャルの再現ドラマに出演することが発表。成宮が地上波で演技を披露するのは約10年ぶりとなる。
【写真】成宮寛貴の真剣な表情！ 場面カットをさらにチェック
同番組は、世界各国のまか不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながらミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティー”。ノブ（千鳥）が金曜ミステリークラブの主宰を務め、二宮和也を中心とする会員にクイズで出題していく。
「再現ドラマ」の概念を変える映像と、出演する俳優陣の顔ぶれにも注目が集まる同番組に、この度、地上波でその演技を見せるのはおよそ10年ぶりとなる、成宮寛貴の出演が決定した。
成宮が演じるのは、24年前日本中に衝撃を与えた、中国・瀋陽（しんよう）総領事館駆け込み事件の取材記者。当時2歳の女の子と妊娠中の母を含む一家が、命がけで自由を求め日本総領事館に駆け込む瞬間をとらえた映像は、世論を揺るがし、国際問題にも発展する世紀のスクープとなった。
記者は、自らの命にも危険が及ぶと知りながら、極秘亡命を「なぜ？」「どうやって？」撮影したのか。極限の中で戦ったひとりの日本人記者を、成宮が迫真の演技で表現する。
成宮は「二宮和也さんと千鳥のノブさんがパーソナリティーを務める、日本テレビの新しいバラエティー番組。実際に起きた出来事をVTRドラマとしてお届けするというコンセプトの中、記念すべき第1回に参加させていただきました。今回『瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件』を題材にした記者を演じました。ぜひご覧ください」とメッセージを寄せている。
『金曜ミステリークラブ!!!』は、日本テレビ系にて4月17日より毎週金曜19時放送。
【写真】成宮寛貴の真剣な表情！ 場面カットをさらにチェック
同番組は、世界各国のまか不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながらミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティー”。ノブ（千鳥）が金曜ミステリークラブの主宰を務め、二宮和也を中心とする会員にクイズで出題していく。
成宮が演じるのは、24年前日本中に衝撃を与えた、中国・瀋陽（しんよう）総領事館駆け込み事件の取材記者。当時2歳の女の子と妊娠中の母を含む一家が、命がけで自由を求め日本総領事館に駆け込む瞬間をとらえた映像は、世論を揺るがし、国際問題にも発展する世紀のスクープとなった。
記者は、自らの命にも危険が及ぶと知りながら、極秘亡命を「なぜ？」「どうやって？」撮影したのか。極限の中で戦ったひとりの日本人記者を、成宮が迫真の演技で表現する。
成宮は「二宮和也さんと千鳥のノブさんがパーソナリティーを務める、日本テレビの新しいバラエティー番組。実際に起きた出来事をVTRドラマとしてお届けするというコンセプトの中、記念すべき第1回に参加させていただきました。今回『瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件』を題材にした記者を演じました。ぜひご覧ください」とメッセージを寄せている。
『金曜ミステリークラブ!!!』は、日本テレビ系にて4月17日より毎週金曜19時放送。