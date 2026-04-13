山崎賢人、藤木直人からの“大河主演決定”への祝福に照れ笑い「うれしいです」 10年後への展望も語る
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）、藤木直人が13日、都内で行われた『unoヘアケア新CM発表会』に登壇。藤木が山崎の大河主演決定に祝福の言葉を送った。
【写真】エプロン姿で！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人＆藤木直人
新CMの10年後もかっこよくいけというコンセプトで、自信と余裕を届けるという内容にちなんで、お互いに自信と余裕を感じることを聞かれた。藤木は山崎に対して「自信しかないでしょ！」ときっぱり声をかけた。
今回CM初共演となる2人は、2018年にドラマ『グッド・ドクター』、2021年の映画『夏への扉 ―キミのいる未来へ―』で共演。プライベートでも親交があるとし、藤木は「ドラマでご一緒したときが8年前、23歳…」としみじみ。「つい先日ね、発表なりましたけど、大河ドラマも。おめでとうございます。本当に親戚のおじさんですよ。ついにそこまできたかと思って、すごくうれしかったです」と、2028年放送のNHK大河ドラマ『ジョン万』で主演を務めることが9日に発表された山崎に祝福の言葉を送ると、山崎は照れ笑い。
さらに「いまの賢人くんが自信がなかったらだれが自信あるんだっていう。ただ、忙しいので時間の余裕っていうのはひょっとしたらないかもしれないですね」と藤木が続ける中、祝福の言葉には「うれしいです。『グッド・ドクター』のときから、8年前から見てもらっているのはなかなかないことなので」とうれしそうな表情を藤木に向けていた。
また10年後どうなっていたいかという質問には「楽しんでいたい」と答えた山崎。イベントの最後には「日々の積み重ね一個一個細かいことが重なっていって10年後になると思うので、いろいろなことを毎日頑張って自分の後悔のない選択をしていって、日々の積み重ねで魅力的な10年後になっていけたら」とまっすぐに語った。
新CMは20日より全国で放送される。
【写真】エプロン姿で！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人＆藤木直人
新CMの10年後もかっこよくいけというコンセプトで、自信と余裕を届けるという内容にちなんで、お互いに自信と余裕を感じることを聞かれた。藤木は山崎に対して「自信しかないでしょ！」ときっぱり声をかけた。
今回CM初共演となる2人は、2018年にドラマ『グッド・ドクター』、2021年の映画『夏への扉 ―キミのいる未来へ―』で共演。プライベートでも親交があるとし、藤木は「ドラマでご一緒したときが8年前、23歳…」としみじみ。「つい先日ね、発表なりましたけど、大河ドラマも。おめでとうございます。本当に親戚のおじさんですよ。ついにそこまできたかと思って、すごくうれしかったです」と、2028年放送のNHK大河ドラマ『ジョン万』で主演を務めることが9日に発表された山崎に祝福の言葉を送ると、山崎は照れ笑い。
また10年後どうなっていたいかという質問には「楽しんでいたい」と答えた山崎。イベントの最後には「日々の積み重ね一個一個細かいことが重なっていって10年後になると思うので、いろいろなことを毎日頑張って自分の後悔のない選択をしていって、日々の積み重ねで魅力的な10年後になっていけたら」とまっすぐに語った。
新CMは20日より全国で放送される。