歌手の美川憲一（79）が13日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。現在の体調について語った。

美川は昨年9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を受けた。同年11月にはパーキンソン病であることを公表した。1カ月半に及ぶ入院生活を経て退院。同年12月に都内で会見を行い、元気な姿を披露して、ものまねタレントのコロッケとのジョイントコンサートも開催した。

番組には1年ぶりの出演となり、司会の黒柳徹子から「その間にいろんなことがありました」と振られ、美川は「ありすぎて」と回答した。

「ちょっとお痩せになった感じ？」とも問われ「8キロぐらい痩せました」と明言。昨年5月に同番組に出演した際の写真が披露されると「この時はちょっと足がもたついてたのよ」「一生懸命隠してたの」と打ち明けた。

そうして「9月に手術して」「それで開けて、埋め込んで」とも語り、黒柳が「今大丈夫なの？お話して」と心配すると、「ここに入ってます」と美川。大きな声で話しても「大丈夫、大丈夫」と応じ、「1カ月半入院してたの」と回顧した。