巨人は１３日、海外向け情報発信を強化すると発表した。東京ドームでの巨人戦を「国際都市・東京の魅力を構成する体験コンテンツ」と位置づけ、増加する訪日外国人をターゲットに、本拠地試合観戦をアピールする。

具体的な取り組みとしては、日本の空の玄関口である羽田空港第３ターミナル（国際線）にサイネージ広告（ディスプレイに映像や文字を表示する広告）を初めて掲出する。到着コンコース（入国審査前）に訪日客が入国した直後のタイミングで、動線上に新たな情報接点を設けることで、巨人戦観戦を想起してもらう。東京滞在中の楽しみとして、東京ドームでの観戦が選択肢になることを狙う。

球団公式サイトには英語版ページもあり、日本の野球観戦に慣れていないインバウンド観光客に向け、応援方法や観戦の流れ、球場内外の楽しみ方などを紹介。旅行前の段階から観戦を計画できる情報を伝える。

また、英語版公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍを新たに開設。外国人観戦者の体験や反応を中心に発信する。映像を通じて観戦の臨場感や一体感を伝え、海外における認知向上と来場意欲の醸成につなげていく。

今後は、観戦を起点とした周辺観光や飲食との連携も視野に入れ、滞在中の回遊性向上と消費機会の創出を図る。英語圏に加え、訪日需要の高いアジア地域への情報発信も戦略的に強化。特に台湾や韓国など野球熱の高い国・地域をターゲットとしたアプローチも進める予定となっている。