洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一が１３日のテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した。

美川は２０２５年９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」の診断を受け、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた。同年１１月にはパーキンソン病と診断されたことを公表。投薬とリハビリ治療などを経て、同年１２月１０日に会見を行い、１４日の愛知でのコロッケとのジョイントディナーショーから復帰した。

司会で友人の黒柳徹子から「お元気そうでうれしいです」と迎えられた美川。「ちょっとおやせになった感じ？」と問われ、「８キロほどやせました」と明かした。

昨年、米ロサンゼルスにある自宅で倒れた。「人が誰もいなくて１人で倒れて。意識がなくなって。３分ぐらいで気がついて、膝小僧とかうっちゃって、アザだらけになっちゃって」といい、病院では不整脈と診断されたという。帰国後に心配で病院を受診すると、「洞不全症候群」と判明。１か月半入院し、「せっかっくだから悪いところ全部見てもらった方がいい」と調べると、パーキンソン病であることも分かった。

美川は「ショックでしたよ。これで終わるなと思ったの。難病だからね」と率直な思いを吐露。「薬はいい薬があるんだけど一生引きずってかなきゃいけない。飲み続けて。あとは自分の体力をつけて。筋トレしてストレッチをしたり、そうやって自分でやらなきゃいけないのよ」と語った。

さらに「私歩けなかったんですもん。車いす使ってました。車いすがラクなのよ〜」と話すと、黒柳も「あれはね〜乗ってると」と共感した。

病気になって「私終わりかな」と気落ちしたが、「私には歌があるんだから。今までも６０年やってきたんだから、それ以上に頑張んなきゃダメだわ」と自分に言い聞かせたという。

スタジオでは「生きる」を元気な歌声で熱唱。最近購入したというルイ・ヴィトンのバッグも披露した。５月に８０歳となるが、「少しでも元気で長く歌えること」と前を向いて目標を語っていた。