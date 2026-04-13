熱愛報道ゼロで電撃結婚…10歳差の元K-POPアイドルと俳優、ラブラブ“福岡旅行”の近況写真に注目！

俳優オン・ジュワン（42）が、ガールズグループGirl's Day出身で女優のパン・ミナ（32）と福岡を訪れた。

4月12日、オン・ジュワンは自身のSNSに「人生初の福岡」というコメントとともに写真を投稿した。

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公開された写真には、初めて福岡を訪れたオン・ジュワンの姿が収められている。オン・ジュワンは一人旅ではなく、昨年結婚した妻パン・ミナとともに訪れていたとみられる。

先にパン・ミナが福岡での写真を投稿していたなか、今回オン・ジュワンもそれに応えるように写真を公開し、“ラブスタグラム”を披露した。

（写真＝オン・ジュワンInstagram）オン・ジュワン

写真のオン・ジュワンはパン・ミナの前でさまざまなポーズを披露。華やかに着飾らずとも、そのビジュアルがスタイルを完成させている。柔らかな笑顔とすらりとしたスタイルで視線を集めた。

2人のラブスタグラムには、親交のある芸能人からも羨望の声が寄せられた。女優ソ・ヒョリムは「顔が明るくなってる。本当に羨ましい」とコメント。ソ・ヒョリムはオン・ジュワン、パン・ミナとともにドラマ『美女コンシム』に出演したことがある。

（写真＝パン・ミナInstagram）パン・ミナ

なお、オン・ジュワンとパン・ミナは昨年11月に結婚。最近出演したバラエティ番組『チョン・ヒョンム計画3』（原題）でオン・ジュワンは、自身が先に告白したことや、5年間手をつないで歩いていても熱愛説が出なかったことを明かしている。

（記事提供＝OSEN）