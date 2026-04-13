自民党は１２日、定期党大会を東京都内のホテルで開いた。

高市首相（党総裁）は演説で、憲法改正について「発議のメドが立った状態で来年の党大会を迎えたい」と述べ、衆参両院の憲法審査会での議論の加速に意欲を示した。安定的な皇位継承に関し「皇室典範の改正が急がれる」と訴えた。

首相は約２０分間の演説で、憲法改正に向けて「私たちが行うべきなのは決断のための議論だ。立党から７０年、時は来た」と強調した。皇室典範改正を巡っては「養子縁組を可能とし、皇統に属する男系男子を皇族とする案を第一優先とする」と説明した。

首相は強い経済の実現に向け、国内投資の促進を図る考えを示した。政策の実現が党勢拡大につながるとの認識も示し、来春の統一地方選や２０２８年の参院選を挙げ、「選挙に勝ち続ける強い自民党を作る」と宣言した。

大会では、結党７０年に合わせた新たなビジョンを発表した。２６年の運動方針を採択し、憲法改正原案の国会提出を目指すことを盛り込んだ。連立を組む日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）が来賓出席し、憲法改正は「今まさに進める時だ」と足並みをそろえた。