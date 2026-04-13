タレントでボディビルダーの、横川尚隆さんが、９日、自身のインスタグラムを更新。

肉体美を披露しました。



【写真を見る】【 横川尚隆 】 「職業きんにく」 脅威の肉体美を披露 「大胸筋て鍛えあげると落とし穴になるんだぜ」





横川尚隆さんは「31歳青春ど真ん中」と、投稿。



続けて「職業きんにく きんにくが身分証 人生きんにくまみれのただのきんにくが世界とって世界のおおきんにくになるぞ」と、綴りました。





そして「そんで壮絶に散って骨になるんだでも俺のきんにくは世界のみんなの記憶の中で生き続けるのさ つまり俺は不死身だ」と、記しました。

更に「約半年間の減量開始！！」と、明かしています。









また、横川尚隆さんは自身のＸに「驚いたねぇ大胸筋て鍛えあげると落とし穴になるんだぜ」と綴ると、鍛え上げた大胸筋のモノトーンの写真をアップしています。







去年１１月２３日、横川尚隆さんは自身のインスタグラムで、FWJ（Fitness World Japan）の「NUTRIMUSCLE PRESENTS Olympia Amateur Japan 2025」での優勝を報告すると共に、「はじめまして世界。待ってろ世界。俺が行くぞ。」と、投稿。

続けて「休んでる暇なんてねえあしたからもジムだよ」と、その意気込みを綴っていました。





FWJの公式サイトでは、Olympia Amateur Japan 2025について「勝者にはプロカードが授与される、アマチュア最高峰の戦い！ Olympia Amateur Japan 2025 では、フィットモデル、ビキニ、フィギュア、ウェルネス、ウィメンズフィジーク、メンズフィジーク、クラシックフィジーク、ボディビルディング―― 全8カテゴリーで熱戦が繰り広げられます。」「各クラスの優勝者だけが挑める最終決戦『オーバーオール』。そこで勝ち残った選手だけが、憧れのプロカードを手にすることができる。」と、説明されています。





【 横川尚隆さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：1994年7月10日

血液型：A型

出身地：東京都大田区

身長：170cm



趣味：筋トレ・アニメ鑑賞・漫画鑑賞・格闘技観戦・野球観戦

特技：筋トレ・野球









受賞歴：オールジャパンメンズフィジーク優勝、JBBF日本ジュニアボディビル選手権 優勝、JBBF日本ボディビル選手権 優勝







【担当：芸能情報ステーション】