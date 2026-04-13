【ひらがなクイズ】東北の伝統的な人形がヒント！ 共通する2文字を1分以内に当ててみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、東北地方でおなじみの民芸品から、学校で習う文法の言葉、そしてみんなが大好きなスイーツまで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□し
か□□い
ちょ□□ーき
ヒント：東北地方で古くから作られている木製のかわいい人形を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「こけ」を入れると、次のようになります。
こけし
かこけい（過去形）
ちょこけーき（チョコケーキ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、日本の伝統工芸、文法の専門用語、そしてカタカナ言葉のスイーツという、表記の異なるジャンルの言葉が並んでいました。音の響きを頼りに、頭の中にある「ひらがな・漢字・カタカナ」の情報を瞬時に結びつけることで、脳の多角的なトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、東北地方でおなじみの民芸品から、学校で習う文法の言葉、そしてみんなが大好きなスイーツまで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□い
ちょ□□ーき
ヒント：東北地方で古くから作られている木製のかわいい人形を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：こけ正解は「こけ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こけ」を入れると、次のようになります。
こけし
かこけい（過去形）
ちょこけーき（チョコケーキ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、日本の伝統工芸、文法の専門用語、そしてカタカナ言葉のスイーツという、表記の異なるジャンルの言葉が並んでいました。音の響きを頼りに、頭の中にある「ひらがな・漢字・カタカナ」の情報を瞬時に結びつけることで、脳の多角的なトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)