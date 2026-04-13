ユニクロ「UT」に『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』登場へ！ 映画の躍動感が詰まったデザイン
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」から、4月24日（金）、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開を記念したTシャツが、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売される。
【写真】キッズサイズもかわいい！ コレクション詳細
■宮野真守が店内放送に登場
今回登場する「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービーUT」は、映画のワクワクや躍動感が詰まったカラフルなデザインや、ポケットのディテールにこだわったアイテムをそろえたコレクション。
メンズは、ギャラクシーの世界観の中で活躍するマリオや仲間たちを配置し、映画の楽しさを表現した1枚や、フロントに銀河へ飛び出すマリオとヨッシーの躍動感あふれる姿をあしらったラインナップがそろう。
またキッズには、今回のテーマである宇宙をモチーフにした、前後で楽しめるデザインのほか、ハテナブロックに見立てたポケットからコインが飛び出しているような楽しいデザインを施したTシャツなどが並ぶ。
加えて、発売日同日から全店で、マリオの日本語版声優キャストを務めた宮野真守が本コレクションの魅力について熱く語る店内放送を実施。映画の世界に浸りながらショッピングを楽しむことができるだろう。
【写真】キッズサイズもかわいい！ コレクション詳細
■宮野真守が店内放送に登場
今回登場する「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービーUT」は、映画のワクワクや躍動感が詰まったカラフルなデザインや、ポケットのディテールにこだわったアイテムをそろえたコレクション。
またキッズには、今回のテーマである宇宙をモチーフにした、前後で楽しめるデザインのほか、ハテナブロックに見立てたポケットからコインが飛び出しているような楽しいデザインを施したTシャツなどが並ぶ。
加えて、発売日同日から全店で、マリオの日本語版声優キャストを務めた宮野真守が本コレクションの魅力について熱く語る店内放送を実施。映画の世界に浸りながらショッピングを楽しむことができるだろう。