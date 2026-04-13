俳優の大東駿介（40）と女優の菅井友香（30）が13日、東京・上野の東京国立博物館で前田育徳会創立百周年記念特別展「百万石！加賀前田家」の取材会に出席した。

2人は現在NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で前田利家とその妻まつを演じており、同展の広報アンバサダーに就任した。

展覧会には利家所用の甲冑（かっちゅう）「金小札白糸素懸威胴丸具足」など、加賀前田家の至宝240点が展示されている。テレビ東京「開運！なんでも鑑定団」でMCも務める菅井が「想像以上の規模と数々の貴重なお宝に感動しました」と口にすると、大東が「あなたがお宝と言うと鑑定しそうな感じがする」とツッコむなど、この日も息の合ったやりとりを見せた。

取材会の前に、2人は展示を見て回った。大東は「1時間見ましたが、本当に時間が足りない。圧巻で、前田家が代々集めてきた芸術品を通して時代が見えてくる。そこに自分のピントが合ってくる感覚がありました」と太鼓判を押した。

利家の甲冑として重要文化財に認定されている「金小札白糸素懸威胴丸具足」については「ただ強いだけではなく、甲冑から威厳、自分の存在を表現するという意味が武具にはあったんだと感じました」と思いをはせた。

力強いリーダーシップを発揮した利家を支える妻を演じる菅井はリーダーとサポートについての自分の考えについても語った。自身は2017年〜22年までアイドルグループ「欅坂46（櫻坂46に改称）」の初代キャプテンを務めた。「キャプテンを務めていた時はリーダーとしてとても苦労していたんですが、自分が務められていたのは仲間の存在が大きかった」と回顧。「リーダーというのはサポートしてくれる仲間の存在が不可欠なんだと感じていました」と持論を語った。

演じるまつと利家の夫婦については「関係性がとても素敵。まつはそんな利家をできる限りサポートしたいと思っていたのかなと、演じさせていただいて思います。その関係性が一つのチームみたいでとても理想で、憧れの夫婦像だと思います」と目を輝かせながら語った。