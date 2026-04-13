声優の鈴村健一さんが、5月から開催する予定だったアコースティックライブツアーについて、体調不良のため開催を見送ることが13日、公式サイトで発表されました。

鈴村さんは今年2月、体調不良が続き、医師により「適応障害」と診断されたことを所属事務所が発表。当面の間、静養に専念するとしていました。

アニメ『鬼滅の刃』の伊黒小芭内役や、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』のシン・アスカ役、『銀魂』の沖田総悟役などで知られる鈴村さん。アーティスト活動も行っており、5月から6月に予定していたアコースティックライブツアーの開催について「アーティストの体調不良により万全の状態での開催が難しいため、やむを得ず開催を見送ることとなりました」と発表されました。

■鈴村健一さん ライブツアー開催見送り 発表全文

鈴村健一アコースティックライブツアー開催見送りのお知らせ

平素より鈴村健一を応援いただき誠にありがとうございます。

昨年末に発表をいたしましたアコースティックライブツアーにつきまして、

2026年5月〜6月での開催を予定しており、実現に向けて検討を進めてまいりました。

しかしながら、アーティストの体調不良により万全の状態での開催が難しいため、

やむを得ず開催を見送ることとなりました。

本公演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、深くお詫び申し上げます。

今後、改めて皆さまにお会いできる機会をお届けできるよう、万全の状態での復帰を目指してまいります。

何卒ご理解・ご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社バンダイナムコミュージックライブ