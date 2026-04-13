元フジテレビのフリーアナウンサー木佐彩子（54）が13日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）にゲスト出演。ドジャースタジアムのグルメについて語った。

木佐の夫は大リーグのドジャースなどで活躍した石井一久氏。元ニッポン放送で、同期のパーソナリティー垣花正から「木佐さんすごいのは、ドジャースタジアムが旦那さんの仕事場だったわけよ」と話題を向けられると、木佐は「そうです、そうです。私はそこまであまり野球を見ていなかったので。お客さんが来ると、アテンドで運転してドジャースタジアムに連れて行って」と夫のドジャース時代を振り返った。

また「ドジャードッグっていう有名な大きいホットドッグがあるんですけど。そんなものよりも、もっとおいしいものがあってですね」と球場内のグルメについて語り「ガーリックフライスって言って、フレンチフライの上にごっそりみじん切りにしたニンニクとバターのソースがブワーッと乗ったのがあるんです。それがビールと最高なわけ」とたまらない様子で語った。

続けて「ドジャードッグもおいしいけど、みんな感動してた。だってホットドッグはしょせんホットドッグじゃない？ パンとソーセージでしょ？」と持論で笑わせ「このガーリックフライスはどこにもないの。ピンポイントでしかない。だけどこれを大体私は食べるのね。見に来た人にもお伝えして」と楽しげに語った。

一方で「そうすると、夜にどうやらかなりくさいみたいで、夫に必ず『彩、今日食べたでしょ？』って言われる、っていうぐらいニンニクが多分ひとかたまり分ぐらい、ワンオーダーのフレンチフライの上にのってる。ビールと合うのよ〜」と懐かしそうだった。