テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限１６０．４１円
160.85 エンベロープ1%上限（10日間）
160.41 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.69 現値
159.26 10日移動平均
159.23 21日移動平均
158.96 一目均衡表・転換線
158.87 一目均衡表・基準線
158.06 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.67 エンベロープ1%下限（10日間）
156.86 100日移動平均
156.36 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・雲（下限）
153.31 200日移動平均
１０日、２１日線前後での推移からドル高を受けて上昇。この上１６０円台には１６０．４１円にボリンジャーバンド2シグマ上限が控えている。
160.41 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.69 現値
159.26 10日移動平均
159.23 21日移動平均
158.96 一目均衡表・転換線
158.87 一目均衡表・基準線
158.06 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.67 エンベロープ1%下限（10日間）
156.86 100日移動平均
156.36 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・雲（下限）
153.31 200日移動平均
１０日、２１日線前後での推移からドル高を受けて上昇。この上１６０円台には１６０．４１円にボリンジャーバンド2シグマ上限が控えている。