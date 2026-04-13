160.85　エンベロープ1%上限（10日間）
160.41　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.69　現値
159.26　10日移動平均
159.23　21日移動平均
158.96　一目均衡表・転換線
158.87　一目均衡表・基準線
158.06　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.67　エンベロープ1%下限（10日間）
156.86　100日移動平均
156.36　一目均衡表・雲（上限）
155.78　一目均衡表・雲（下限）
153.31　200日移動平均

１０日、２１日線前後での推移からドル高を受けて上昇。この上１６０円台には１６０．４１円にボリンジャーバンド2シグマ上限が控えている。