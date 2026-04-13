テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限１６０．４１円 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限１６０．４１円

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160.85 エンベロープ1%上限（10日間）

160.41 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.69 現値

159.26 10日移動平均

159.23 21日移動平均

158.96 一目均衡表・転換線

158.87 一目均衡表・基準線

158.06 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.67 エンベロープ1%下限（10日間）

156.86 100日移動平均

156.36 一目均衡表・雲（上限）

155.78 一目均衡表・雲（下限）

153.31 200日移動平均



１０日、２１日線前後での推移からドル高を受けて上昇。この上１６０円台には１６０．４１円にボリンジャーバンド2シグマ上限が控えている。

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