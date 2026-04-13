【新興国通貨】１６年ぶりの政権交代受けて、２０２２年２月以来のフォリント高＝ハンガリーフォリント



週末のハンガリー総選挙で１６年間政権を握っていたオルバン首相率いる与党が敗北、親ＥＵ派の新興野党が勝利した。勝利した野党党首マジャル氏が新首相に就任する。この結果を受けてドルフォリントは２０２２年２月以来のドル安フォリント高となった。野党勢力が優勢ということで先月末あたりからドル安フォリント高が進み、３１日の３４０フォリント前後から先週末に３１９フォリント台まで下落。週明けさらにドル安フォリント高で３１４．４３フォリントを付けている。

ユーロフォリントは先週末の３７４フォリント台から３６７．４１フォリントを付けあ。



USDHUF 314.49 EURHFU 367.63

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