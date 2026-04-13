◇NBA ブルズ128ー149マーベリックス（2026年4月12日 アメリカン・エアラインズ・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が12日（日本時間13日）、敵地マーベリックス戦で7戦連続のベンチ入り。前半から途中出場すると、最終Qだけで3本の3Pシュートを決めるなどNBAキャリアハイの14得点。チームは完敗を喫してレギュラーシーズン最終戦を白星で飾ることはできなかった。

レギュラーシーズン最終戦で躍動した。河村は第2Q開始からコートに立つと、今季の新人王候補であるクーパー・フラッグとマッチアップする場面もあった。しかし得点には絡めず残り6分59秒でベンチに下がった。

第3Qは出場機会がなかった。大量リードを許した最終Qはスタートからコートに立って躍動した。残り10分59秒にトップ付近から3Pシュートを沈めると、残り10分18秒には右コーナーから3Pシュートを決めて連続得点を挙げた。残り9分11秒にフリースローを1本決めると、残り9分4秒にはトップから3Pシュートを決めて2桁得点に乗せた。残り3分32秒にはトップからステップバックのジャンプショットを決めた。残り2分13秒にはレイアップシュートを決めた。残り34秒にはアシストも決めた。

河村のNBAキャリアハイ更新にファンは「来季もNBAで見たい！」、「お見事でした！」、「最高かよ！」、「最終戦でキャリアハイ更新はすごい！」、「来季こそ本契約を掴んでくれ！」などと大興奮した。