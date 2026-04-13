かまいたち山内、後輩芸人の“とんでもない無礼”に吠える！「何で忘れてんねん！」とガチ説教

4月9日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回に引き続き、放送5年目突入を記念した企画「貸し切り屋形船で戦友と東京ツアー」が放送された。

戦友・モグライダーが合流し飲み会の思い出話で盛り上がるなか、“とんでもない無礼”を働いた後輩芸人に山内健司（かまいたち）がブチギレ…!?

【映像】かまいたち山内、後輩芸人に貴重な“サシ飯”を忘れられ…

レギュラー出演した“あのゴールデンバラエティ番組”の最終回から、気づけば約2年ぶりの再集結となった見取り図、かまいたち、ニューヨーク、モグライダー。今回は貸し切った屋形船で、戦友だからこそできる“ぶっちゃけトーク”を繰り広げた。

芸人たちとの飲み会とパパ業を両立するため、怒涛のスケジュールで育児に励んでいる濱家隆一（かまいたち）とは対照的に、相方の山内は飲みに行くことが滅多にないという。

長年の付き合いであるモグライダーですら飲んだことは「1回もない」といい、嶋佐和也（ニューヨーク）も「山内さんと1回も飲んだことないです！」と続いた。

すると山内は「あれ？シュウマイ屋さん行かなかった？」と質問。嶋佐は、はじめは「いや…」と否定したが、しばらく考えたのちにハッとした表情になり、「1対1で…」と気まずそうに呟いた。

さらに山内が、「NGKかなんかの空き時間に」と続けると、嶋佐は「はいはいはい、ありましたね！」と完全に記憶が蘇った様子。自分とのサシ飯を失念していた嶋佐に、山内は「何で忘れてんねん！」「そんな珍しいことを！」と声を荒らげ、ガチ説教した。

この2人のやりとりに一同は大笑い。芸人たちからは「かわいそすぎる！」と山内に同情する声が飛び交い、嶋佐には「覚えといたってくれ」「記憶に残っていない、山内のシュウマイが…」といったツッコミが入った。