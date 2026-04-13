「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午後１時現在でホームポジション<2999.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



きょうの東京市場でホームポジは急反騰し、一時ストップ高の水準に迫る前営業日比９８円高の５９８円に買われた。前週末１０日の取引終了後、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の単独決算を発表した。売上高が９０億５１００万円（前年同期比２５．９％増）、経常利益は３億６９００万円（同３．９倍）となり、経常利益は通期計画を超えた。あわせて今年８月末日時点で１０００株以上を保有する株主を対象にＱＵＯカード２万円分を贈呈する株主優待を実施すると開示しており、業況と株主還元姿勢が買い予想数の増加につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS