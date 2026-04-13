シイエヌエス<4076.T>は反落している。前週末１０日の取引終了後に、２６年５月期の連結業績予想について、営業利益を６億５８００万円から７億１０００万円（前期比２７．９％増）へ、純利益を４億８３００万円から５億３２００万円（同２４．５％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を５０円から５５円へ引き上げたが、目先の材料出尽くし感から売られているようだ。



売上高は計画通りに推移していることから８２億５３００万円（同１７．８％増）の従来見通しを据え置いたものの、テクノロジーソリューション事業を中心に利益率の高い案件が増加していることで収益性が向上していることに加えて、成長に向けた投資を継続しつつも、販管費の一部において計画通りの支出に至らなかったことから利益は上方修正した。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）決算は、売上高５７億１７００万円（前年同期比１０．２％増）、営業利益５億４６００万円（同２９．８％増）、純利益４億１５００万円（同３８．６％増）だった。



出所：MINKABU PRESS