Bimiが、自主企画ライブ『Bimi Live Galley #10 -晩夏-』を9月12日に渋谷 club asiaにて開催。また、翌日13日に同会場で『Bimi Live Galley #11 -Bubbly-』を開催する。

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本情報は、現在開催中のツアー『Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-』の愛知公演にて発表されたもの。『Bimi Live Galley』は、コンセプチュアルな世界観を体現する自主企画ライブシリーズで、第10弾となる本公演のサブタイトルは“晩夏”、第11弾は“Bubbly”となっている。それぞれのテーマに基づき、第10弾では“夏祭り”をモチーフにしたイベント、第11弾では泡を使用した演出を予定している。なお、両公演ともコンセプトに合わせた服装での来場が楽しめるとのことだ。

チケットは、両公演ともに4月19日まで一次先行が受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）