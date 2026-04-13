PK戦でイタリアの“カンペ”盗んだボールボーイ、批判の声に「アウェーだったら僕らのGKが同じことをされただろう」

PK戦でイタリアの“カンペ”盗んだボールボーイ、批判の声に「アウェーだったら僕らのGKが同じことをされただろう」