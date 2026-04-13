LE SSERAFIM、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリリースが決定

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LE SSERAFIMが、5月22日13時に、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1をリリースすることが決定。これに先立ち、4月24日にリードシングル「CELEBRATION」をリリースすることが発表された。

■『PUREFLOW』pt.1は『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりのスタジオアルバム

LE SSERAFIMは、4月13日12時に、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseを通じて、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリリースを発表。2023年5月にリリースした1st Studio Album『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりのスタジオアルバムとなる。

2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1は、5人のメンバーが恐怖心を受け入れ、自分と向き合う過程で経験した変化と成長を描く内容。デビュー当初「恐れがないから強い」と語ったLE SSERAFIMは、今回のアルバムを機に「恐れを知っているからこそ、より強くなれることができた」というあらたなメッセージをアルバムに盛り込んでいる。

先行リリースされるリードシングル「CELEBRATION」は、5人のメンバーが、恐怖心を受け入れて、自分と向き合う内面的な強さを持ったことを讃える楽曲。4月24日の13時にリリースされる。

■『PUREFLOW』ロゴモーションも公開

なお、LE SSERAFIMは、4月13日0時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとSOURCE MUSIC公式SNSに、新しいアルバムのロゴモーションを公開。

LE SSERAFIMは、アルバムをリリースするたびに、コンセプトに合わせた印象的なロゴを発表し、大きな話題を呼んできたが、今回は、淡い雰囲気に『FOR WE ARE NOT FEARLESS, AND THEREFORE POWERFUL』（私たちは恐れのない人間ではないので、むしろ強い）というフレーズが浮かび上がり、やがてアルバム名の『PUREFLOW』が「POWERFUL」のアナグラム（文字の配列を変えることによって新しい単語や文章を作る遊び）であることが明らかになる。

2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のアルバムロゴは、2段階の流れで構成。1つ目は、内面のエネルギーが凝縮された状態を表しており、中心部の強烈な光は揺るがない強さを、柔らかな縁どりは内面の温もりを象徴している。2つ目は、凝縮されたエネルギーが外部へ拡散し、世界と接する過程を表現。青い色合いの絵の具が滲んでいき、アルバム名の『PUREFLOW』に込められた純粋なイメージを視覚化している。

LE SSERAFIMの2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1は、4月13日午前11時より予約販売がスタート、5月22日午後1時にリリースされる。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2026.04.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CELEBRATION」

2026.05.22 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp