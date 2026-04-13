木下グループ、“豪華すぎる”入社式 三浦璃来＆木原龍一ペア、浅田真央らが登場 新入社員には島田高志郎
木下グループが13日、東京・MAOリンク立川立飛で入社式を実施。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一をはじめ、所属アスリートが駆けつけた。
【動画】りくりゅう＆うたまさ＆ゆなすみ＆千葉百音＆島田麻央ら、入社式にサプライズ登壇！
入社式には、三浦＆木原ペアのほか、同グループに所属するフィギュアスケーターの長岡柚奈＆森口澄士ペア、吉田唄菜＆森田真沙也ペア、島田麻央、千葉百音がパフォーマンスを披露した。
また、フィギュアスケーター・島田高志郎が新入社員代表としてスーツ姿のままパフォーマンスを披露。以前より、木下グループ所属アスリートだった島田は、木下グループ秘書室スケートプロモーション担当として入社した。
さらに、浅田真央も登場。新入社員代表のフィギュアスケーター・島田高志郎に花束を贈り、「新たな一歩を踏み出すには、期待や不安、さまざまな気持ちを感じていらっしゃると思います。今後、困難なことに直面した時には、周りの仲間と助け合い、そして、どんなことがあっても諦めず前に進んで挑戦していただければと思います」とエールを送った。続けて「私も、このMAOリンクで、木下MAOアカデミーとして成長していけるよう努めてまいります。皆さんも、一緒に頑張りましょう。本日は入社、誠におめでとうございます」と、祝福した。
【動画】りくりゅう＆うたまさ＆ゆなすみ＆千葉百音＆島田麻央ら、入社式にサプライズ登壇！
入社式には、三浦＆木原ペアのほか、同グループに所属するフィギュアスケーターの長岡柚奈＆森口澄士ペア、吉田唄菜＆森田真沙也ペア、島田麻央、千葉百音がパフォーマンスを披露した。
さらに、浅田真央も登場。新入社員代表のフィギュアスケーター・島田高志郎に花束を贈り、「新たな一歩を踏み出すには、期待や不安、さまざまな気持ちを感じていらっしゃると思います。今後、困難なことに直面した時には、周りの仲間と助け合い、そして、どんなことがあっても諦めず前に進んで挑戦していただければと思います」とエールを送った。続けて「私も、このMAOリンクで、木下MAOアカデミーとして成長していけるよう努めてまいります。皆さんも、一緒に頑張りましょう。本日は入社、誠におめでとうございます」と、祝福した。