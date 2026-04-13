木下グループ、“豪華すぎる”入社式 三浦璃来＆木原龍一ペア、浅田真央らが登場 新入社員には島田高志郎

木下グループ、“豪華すぎる”入社式 三浦璃来＆木原龍一ペア、浅田真央らが登場 新入社員には島田高志郎