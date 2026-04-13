米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＡＥＷ ＤＹＮＡＳＴＹ」（カナダ・バンクーバー）が１２日（日本時間１３日）に行われ、元新日本プロレスの「ザ・ドッグス」ことデビッド・フィンレー（３２）、ゲイブ・キッド（２８）、クラーク・コナーズ（３２）組がＡＥＷ世界トリオ王座から陥落した。

３月に正式にＡＥＷ入りを果たしたザ・ドッグスは１１日（同１２日）の「ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（カナダ・エドモントン）で、ミスティコ＆ケビン・ナイト＆マイク・ベイリーを撃破。わずか１か月でベルトを奪取した。

加入後初のＰＰＶとなったこの日は、オレンジ・キャシディ、ロデリック・ストロング、そしてミステリーパートナーとして登場したカイル・オライリーとの防衛戦に臨んだ。しかし快進撃を続けていたザ・ドッグスにアクシデントが待っていた。オライリーのトぺを受けた際に、ゲイブが右腕を負傷したのか長時間に渡ってうずくまる。その後も場外でストロングに左手一本でラリアートを見舞うなど試合を続けようとしたゲイブだったが、やはりダメージが大きく試合途中で退場となった。

まさかの事態が発生し２人での戦いを強いられたザ・ドッグスは数的不利の影響もあり大苦戦。最後はコナーズがオライリーの足関節技にタップを喫し、戴冠からわずか１日で王座から陥落してしまった。

なおゲイブは５月３日の新日本プロレス福岡大会でＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太への挑戦も控えている。右腕が軽傷であることを祈るばかりだ。