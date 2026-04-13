NHKが5日と12日の2週にわたって「富士山大噴火 迫る“灰色の悪夢”」を放送した。実は今、富士山はいつ噴火してもおかしくない状態で、専門家は富士山の動向に注目しているという。では、もし噴火すればどんな被害が起こりうるのだろうか。

番組の中で、山梨県富士山科学研究所の藤井敏嗣所長は富士山の噴火について「300年間休んでいるのは異常事態」と話していた。この背景には、過去5600年間で平均すると、富士山はおよそ30年に1度のペースで大小さまざまな噴火をしていた計算になり、最後の噴火は江戸時代の1707年という事実がある。

番組で伝えられた被害の内容だが、例えば溶岩流。富士山から大量の溶岩が流れると、最悪の場合、静岡県の海岸まで到達。東名高速や東海道新幹線を寸断し、日本の東西の物流、人の流れが困難になる。

そして、首都圏に甚大な被害を及ぼすと危惧されているのが火山灰。東京の都心でも10センチ以上積もる恐れがあり、降灰量が0.5ミリ以上で鉄道の運行が停止し、10センチ以上で多くの自動車が走行できなくなる。火山灰は雪と違って解けないため、被害が長期化する可能性が高い。

さらに火山灰は雨が降って濡れると電気を通す性質があり、そのため電線から漏電するリスクが高まり、大規模停電になる危険性が生じる。停電が長期化すると断水、通信障害も起きる可能性がある。

火山灰は噴火の規模が小さければ、麓にとどまるが、大きな噴火だと、風の強さや向きによって遠くまで飛び、富士山の場合、関東のほか、東北、北陸、東海、近畿まで飛ぶ可能性があるとされている。

今年3月末、内閣府は富士山噴火を想定した火山灰対策について新たな動画を公開している。関心のある方は一度見ておいた方がいいだろう。