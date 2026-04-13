女優の木南晴夏（40）が12日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。占いの結果に驚きの声を上げた。

この日は新木10ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」で共演の俳優の中村俊介と登場。星ひとみさんの天星術で仕事やプライベートを占った。

星氏は「心配なのが」と切り出して「本当に頑張っている人。でも我慢強すぎるというか…我慢して我慢して爆発する。危険」と指摘。木南は「ドキッ」と声を漏らした。

星氏は続けて「ストレスをストレスと感じにくい星。本当に自分がいいと思わないと満足できない。周りから見たらそんなに頑張ってそんなにやってるの？と言われても、私全然平気ってなるし、まだダメ！って変なこだわりで一生懸命やり抜いちゃう」と分析。「それがストレスと気づかずに、突然ダウンする星持ってます。出てるのは胃腸炎とか胃潰瘍。突然胃がウッとなるときない？」と質問した。

木南は「私は1回、謎に吐いちゃうときがあって。妊娠もしてないのにつわりみたいな。でも吐くとスッキリするから、全然大丈夫って…続けてる時期がありました」と回顧。また「次にストレスMAXになると肌に出るからね」と忠告されると「え！」と驚いて「でも謎に最近首に湿疹が出たり…なんなんだろうねってずっと言ってたんです」と驚いていた。