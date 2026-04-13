ABEMAの10周年特別番組『30時間限界突破フェス』内で「市川團十郎を笑わせたら1000万円」が4月12日に放送され、市川團十郎が芸人24組のネタに一度も笑わず完全勝利を果たした。

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本企画は、笑わせ自慢の芸人たちが制限時間1分間で渾身のネタを披露し、歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせることができれば賞金1000万円を獲得できるというもの。MCは東野幸治と本田望結が務め、お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）がサポート役として参加した。

出場したのは、今井らいぱち、ウエスP、オダウエダ、カーネーション、カナメストーン、きつね、ぐりんぴーす、紺野ぶるま、シシガシラ、篠宮暁、島田珠代、スクールゾーン、世間知らズ、たつろう、トム・ブラウン、ちゃんぴおんず、ハリウッドザコシショウ、FUJIWARA・原西、ママタルト、ラパルフェ、ランジャタイ、りーもこちゃん、ルシファー吉岡、レイザーラモンRGの計24組。

冒頭で意気込みを聞かれた團十郎は、「『M-1』や『イロモネア』を見て予習してきました。笑いたいのに笑えないのはつらいですが、頑張ります」とコメント。トップバッターのちゃんぴおんずはリズムネタや顔芸など多彩なネタを詰め込んだが、團十郎の表情は崩れず。團十郎は「めちゃくちゃ面白かった。押されたらヤバかった」と振り返った。

続いて登場したハリウッドザコシショウは、「炎上時の宮迫」「誇張しすぎたダイアン津田」などモノマネを大連発。苦しい表情を浮かべながらも耐え抜き、「一番笑う可能性があると思ったんで、6本くらい動画を見て対策してきました」と明かす團十郎に、ハリウッドザコシショウは「マークしないでくださいよ！」と声を上げた。

中盤には島田珠代が下ネタ全開のネタで挑むも、團十郎は「子どもが見てるから絶対笑っちゃいけない」と、微笑みをこぼすだけにとどめた。一方、オダウエダのコントでは、眉間に深く皺を寄せて笑いをこらえる場面があり、「（お二人が）出てきたときにちょっと危なかった」と吐露する一幕も。

後半戦では、ランジャタイが視力検査のようなネタを披露。最後に生まれた長い沈黙の演出に團十郎は顔をこわばらせてなんとか耐え、「一番面白かった。最後ギリギリでしたね」と、この日最大の危機を回避した。

さらにFUJIWARA・原西が「團十郎、俺やで」とお決まりのフレーズで登場し、ギャグを矢継ぎ早に連発。團十郎は終了直後に「面白かった、やばいです」と脱帽した様子を見せながら、完封に成功した。

全24組のステージ終了後、賞金獲得者が現れなかったことを受け、急遽ハリウッドザコシショウが「誇張しすぎたもう中学生」というネタをおかわりで披露。團十郎は「我慢してます」と表情を引き締め、最後まで牙城は崩れることなく、完全勝利で幕を閉じた。

番組の最後に一番面白かった芸人を問われた團十郎は「ハリウッドザコシショウさんがヤバかった」と語り、ハリウッドザコシショウは「優勝でええやん」とコメント。会場は大きな笑いに包まれた。MCの東野は「このまま終わらせるわけにはいかない。ぜひ第2弾を」と宣言し、番組は幕を閉じたのだった。

（文＝リアルサウンドテック編集部）