川崎希、沖縄家族旅行ショット公開！ 豪華ホテル＆自然を満喫「たまにマングースがいるみたい」
タレントの川崎希さんは4月13日、自身のInstagramを更新。沖縄旅行中の、ほほ笑ましい家族ショットを公開しました。
【写真＆動画】川崎希が家族で沖縄旅行！
プール付きのヴィラの様子や広々としたリビング、子どもたちが部屋ではしゃぐ姿、第3子のかわいらしいショットなど、家族旅行の様子をたっぷり公開しています。楽しそうな雰囲気が伝わってきます。
(文:多町野 望)
【写真＆動画】川崎希が家族で沖縄旅行！
「自然たっぷりな場所」川崎さんは「ホテル移動して、今度はこちらのお部屋に 自然たっぷりな場所だからたまにマングースがいるみたいでみてみたいな」とつづり、2本の動画と6枚の写真を載せました。
プール付きのヴィラの様子や広々としたリビング、子どもたちが部屋ではしゃぐ姿、第3子のかわいらしいショットなど、家族旅行の様子をたっぷり公開しています。楽しそうな雰囲気が伝わってきます。
「沖縄そば屋さんへ」12日にも「沖縄そば屋さんへ ここの炙りソーキが美味しすぎて2,3回ソーキおかわりしたよ」と、旅行の様子を公開していた川崎さん。夫でモデルのアレクサンダーさんが、3人の子どもたちと並んで座っている姿が見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)