フィギュアスケーター・島田高志郎、木下グループ新入社員代表としてパフォーマンス＆答辞 浅田真央らがエール
フィギュアスケーター・島田高志郎が13日、東京・MAOリンク立川立飛で行われた『木下グループ 入社式』に新入社員として出席した。
【動画】島田高志郎、新入社員として入社式でパフォーマンス！同期と交流も不思議がられる？
木下グループ秘書室スケートプロモーション担当として入社した島田はこの日、新入社員代表として、スーツ姿のままパフォーマンスを披露。「私は6歳でスケートをはじめ、15歳の時に木下グループの所属となって以来、多くのご支援をいただきながらスケーターとして世界を目指し、挑戦してまいりました。そして、昨年、アイスダンスという新しい道での挑戦を決意し、木下グループの社員アスリートとして新たな一歩を踏み出すこととなりました」とあいさつし、答辞を述べた。
その後の囲み取材では、「今後、活動を通して、スケートをもっともっと好きになってくれる人が増えるように頑張ろうと思います」と決意を語っていた。
入社式では、同グループ所属の三浦璃来＆木原龍一ペア、長岡柚奈＆森口澄士ペア、吉田唄菜＆森田真沙也ペア、島田麻央、千葉百音がパフォーマンスを披露。浅田真央も来場し、300人を超える新入社員を迎えた。
【動画】島田高志郎、新入社員として入社式でパフォーマンス！同期と交流も不思議がられる？
木下グループ秘書室スケートプロモーション担当として入社した島田はこの日、新入社員代表として、スーツ姿のままパフォーマンスを披露。「私は6歳でスケートをはじめ、15歳の時に木下グループの所属となって以来、多くのご支援をいただきながらスケーターとして世界を目指し、挑戦してまいりました。そして、昨年、アイスダンスという新しい道での挑戦を決意し、木下グループの社員アスリートとして新たな一歩を踏み出すこととなりました」とあいさつし、答辞を述べた。
その後の囲み取材では、「今後、活動を通して、スケートをもっともっと好きになってくれる人が増えるように頑張ろうと思います」と決意を語っていた。
入社式では、同グループ所属の三浦璃来＆木原龍一ペア、長岡柚奈＆森口澄士ペア、吉田唄菜＆森田真沙也ペア、島田麻央、千葉百音がパフォーマンスを披露。浅田真央も来場し、300人を超える新入社員を迎えた。