シンガー・ソングライター松任谷由実（72）が13日、公式サイトを更新。虫垂炎により、予定されていた公演を延期すると発表した。

「この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました」と報告。

「現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、『Wormhole』ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました」と明かした。

結果、「7月28日（火）に予定しておりました高崎公演を、9月22日（火・祝）に延期」と発表した。

以下、発表全文。

いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。

この度、定期健診にて「虫垂炎」と診断されました。

現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、「Wormhole」ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました。

そのため、7月28日（火）に予定しておりました高崎公演を、9月22日（火・祝）に延期させて頂きます。

公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけします事、心よりお詫び申し上げます。

雲母社／ハンズオン・エンタテインメント