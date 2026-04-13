演歌歌手竹島宏（47）が13日、東京・日の出ふ頭の「東京湾クルーズ・シンフォニー」号の船上で、デビュー25周年記念曲「純愛」の発売記念イベントを行った。

同船は「プロポーズにふさわしいロマンチックスポット」として“恋人の聖地”に認定され、竹島は23年に「恋人の聖地親善大使」に就任。そして「純愛」が“恋人の聖地”プロジェクトの公式ウエディング曲に決まった。

「02年7月24日にデビューをして『一生、歌をやりたい』『ヒット曲を持ちたい』という気持ちでやってきた。いろんな経験を重ねると、歌が好きという気持ちが深まって、今は多くの人に支えられていることに感謝の気持ちでいっぱい。幸せです」。

これまでは失恋や悲恋の曲が多かった。「今回は珍しくハッピーソング。曲調も地味目で、これまでの逆をいっています。押すのではなく引きの美学。その世界で勝負します」。歌詞については「全ての飾りを取っ払って純度の高いピュアな部分を残した歌詞。『愛してるんだ 誰よりも』『僕が抱いてあげるよ』などは正直、最初は言うのが恥ずかしかったが、ファンの人の反応を見ると届いているのが分かる」と手応えを感じている。

「歌う回数を重ねるほど『純愛』の歌の世界に引き込まれます。今までこういうことはなかった。じわりじわりと歌が広がって、今年の年末から来年に向けて大きくヒットするのが見える作品かなとも思っている。自分自身を真っさらにして今日から新しいスタート。自分だけのストーリーを作っていきます」。

昨年は1月に初のミュージカル出演、4月には大阪・新歌舞伎座で初の単独公演を成功させた。その勢いのまま、今年の25周年に突入し、午（うま）年の年男である。「自分にとって羅針盤のような曲『純愛』を大切に歌っていきます」と新たな旅立ちを誓った。